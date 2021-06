De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine uitslagen de handel uitgegaan. Het optimisme over het herstel van de economie heeft voor beleggers mogelijk ook een negatief gevolg. Het zorgt er mogelijk voor dat coronasteunmaatregelen eerdere worden afgebouwd, waar een Fed-bestuurder ook op wees. Verder ging de belangstelling uit naar Microsoft en de oplopende olieprijzen.