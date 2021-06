De Britse telecomprovider O2 is van plan weer roamingkosten te gaan rekenen aan Britten die op vakantie gaan naar landen binnen de Europese Unie. Dat schrijft de Britse krant The Independent. In een email aan klanten kondigde O2 wijzigingen in het roamingbeleid aan per 2 augustus. Bij O2 was niet direct iemand bereikbaar voor commentaar.