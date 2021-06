Rekenkamer: toezicht op miljoenen voor BES-eilanden niet op orde

De Tweede Kamer ontvangt onvolledige of onbetrouwbare informatie over miljoenen euro’s die naar Bonaire, Saba en Sint-Eustatius gaan. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën konden na vragen van de Algemene Rekenkamer geen overzicht geven van alle zogeheten bijzondere uitkeringen aan de BES-eilanden. Dat zijn eenmalige bijdragen, bijvoorbeeld voor de bouw van een bibliotheek of het verbeteren van de kinderopvang.