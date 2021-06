Medewerkers die zwaar werk doen in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg, mogen eerder stoppen met werken als ze er 45 dienstjaren op hebben zitten. Werkgeversorganisaties en zorgbonden hebben daar concrete afspraken over gemaakt. Het is de bedoeling dat de regeling op 1 september ingaat. De achterban van de organisaties moet nog wel akkoord gaan.