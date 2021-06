Staatsbosbeheer doet niets fout bij het vangen van konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Dat heeft de rechter in Lelystad woensdag bepaald. Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer (Stamina) had een rechtszaak aangespannen om te bewerkstelligen dat de dieren weer worden vrijgelaten uit de zogeheten vangweide, maar die eis wees de rechter kort na behandeling van de zaak af.