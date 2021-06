‘Slechte gemeentelijke regeling zakgeld voor kwetsbare kinderen’

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is bezorgd over het gebrek aan een goede regeling voor kleed- en zakgeld voor kinderen die onder toezicht zijn gesteld of in instellingen wonen. Waar thuiswonende kinderen zakgeld van hun ouders of verzorgers krijgen, moet dit voor andere kinderen geregeld worden via afspraken tussen gemeenten en jeugdinstanties. De ombudsvrouw concludeert na onderzoek dat de zakgeldregeling momenteel niet goed geregeld is en kinderen niet het geld krijgen waar ze wel recht op hebben.