Een 35-jarige automobilist uit Huizen heeft zijn rijbewijs en zijn auto moeten inleveren omdat hij volgens de politie roekeloos en onverantwoord rijgedrag vertoonde. Een snelheidsmeting wees uit dat de man nadat hij had geremd nog 124 kilometer per uur reed op een weg waar wegens werkzaamheden 50 kilometer per uur was toegestaan.