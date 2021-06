Buschauffeurs op de buslijn van en naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel willen in gesprek met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie vanwege de grote overlast die zij ondervinden. De laatste tijd zijn er weer meer incidenten en neemt het gevoel van onveiligheid toe. „Het is tijd voor structurele oplossingen”, aldus Edwin Kuiper van FNV Streekvervoer.