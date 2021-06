Boxmeer wil geen alleenstaande minderjarige asielzoekers in azc

Het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer wil niet langer de opvang toestaan van minderjarige alleenstaande vluchtelingen in het azc in Overloon. Ook de zogenoemde veiligelanders mogen het azc niet meer in, stellen B&W in een voorstel aan de gemeenteraad. Daarover wordt op 6 juli vergaderd. Burgemeester en wethouders willen in de toekomst alleen nog vluchtelingen opvangen die kans maken om in de gemeente een nieuw bestaan op te bouwen.