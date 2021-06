Farmaceut GlaxoSmithKline was woensdag een opvallende stijger in de vroege handel op Wall Street na een strategie-update. Verder zette ook techconcern Microsoft zijn opmars voort. Een dag eerder ging het concern voor het eerst door de grens van 2 biljoen dollar qua beurswaarde. De markten waren verder in de ban van de oplopende olieprijzen, nu de vraag naar olie sterk aantrekt door het economisch herstel van de coronacrisis.