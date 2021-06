CDA-leider Wopke Hoekstra benadrukt dat hij de PvdA noch GroenLinks uitsluit als samenwerkingspartner, maar niet met beide partijen in een kabinet wil. „Ik had graag gewild dat deze twee partijen niet samen een betonnen zwemvest hadden aangedaan”, zei hij tijdens het Kamerdebat over het eindverslag van informateur Mariëtte Hamer.