De olieprijs kan gaan stijgen naar 100 dollar per vat, nu de vraag naar olie sterk aantrekt door het economisch herstel van de coronacrisis. Daarbovenop kunnen de afgenomen investeringen in nieuwe projecten in de oliesector gaan zorgen voor een krap aanbod, wat de prijzen ook aanjaagt. Dat zeggen topbestuurders van grote olie- en gasbedrijven en kenners van de oliemarkt.