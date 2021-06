De stichting die het initiatief nam voor een extra CDA-congres heeft er geen vertrouwen in dat de bijeenkomst die de partij nu wil organiseren iets zal veranderen. Ze vindt dat de brief waarin het congres door vijfhonderd leden werd aangevraagd vanuit de partij onvoldoende is beantwoord en noemt dat „zorgwekkend”.