Bij ruim 40 procent van de positieve coronatesten die bij de GGD in Amsterdam zijn afgenomen, is de besmettelijkere Delta-variant van het virus aangetroffen. Dat vertelt Yvonne van Duijnhoven, hoofd infectieziekten van de Amsterdamse GGD, aan het ANP. Vorige week meldde coronaminister Hugo de Jonge nog dat in de grote steden 10 procent van het aantal coronabesmettingen van deze variant kan zijn.