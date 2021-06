Nu is „niet het gepaste moment” om serieus te praten over een regeringscoalitie met de ChristenUnie. Dat zegt D66-leider Sigrid Kaag in een debat over de formatie. PVV-leider Geert Wilders vroeg Kaag of zij de ChristenUnie nu echt uitsluit. Het is „op dit moment niet wenselijk en niet logisch” om door te praten met de kleine christelijke partij.