Beurzen terughoudend ondanks sterke groeicijfers eurozone

De Europese beurzen lieten woensdag kleine koersuitslagen zien. Beleggers bleven terughoudend, hoewel de economische bedrijvigheid in de eurozone in juni de sterkste groei liet zien in vijftien jaar. De inflatiezorgen bleven echter boven de markt hangen, ondanks de herhaalde boodschap van centrale bankiers dat de prijsstijgingen van tijdelijke aard zijn. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell verklaarde dinsdag nog dat de inflatie weliswaar hard oploopt, maar niet zo hevig zal zijn als in de jaren 70.