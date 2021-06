Een zoon heeft dinsdag via beelden op een beveiligingscamera een beroving in het huis van zijn 82-jarige moeder kunnen volgen en vervolgens de politie gealarmeerd. Vier mensen waren met een babbeltruc de woning van de vrouw in Den Haag binnengekomen en doorzochten het huis. De zoon zag dat en belde de politie, die vervolgens alle vier de verdachten aanhield, meldt de politie woensdag.