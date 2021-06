Sterkste groei economische bedrijvigheid eurozone in 15 jaar

De economische bedrijvigheid in de eurozone laat in juni de sterkste groei zien in vijftien jaar, nu het herstel van de coronacrisis steeds meer aan vaart wint. Dat meldde de Britse marktonderzoeker Markit. De groei wordt vooral aangejaagd door de verdere versoepeling van de coronamaatregelen en de vaccinaties tegen het virus. Daardoor gaan bijvoorbeeld in de dienstensector, met onder meer horeca, detailhandel en toerisme, de zaken steeds beter.