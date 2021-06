EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk krijgen een formele waarschuwing als ze te lang wachten met het aanvragen van een verblijfsstatus. De deadline om dat te regelen is over een week, schrijven Britse media. Inwoners van EU-landen kunnen bijvoorbeeld hun recht op gratis gezondheidszorg verliezen als ze zich niet tijdig melden om zo’n ‘settled status’ te krijgen.