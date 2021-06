Japanse beurs sluit nipt lager na recente opmars

De aandelenbeurs in Tokio is woensdag nipt lager gesloten. Beleggers deden het rustig aan na het sterke koersherstel een dag eerder. De markten verwerkten de geruststellende woorden van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell, die verklaarde dat de inflatie in de Verenigde Staten niet zo hevig zal worden als in de beruchte jaren 70. Daarnaast stonden de technologiebedrijven in de belangstelling na het nieuwe slotrecord van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq.