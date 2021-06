‘Verkopen webwinkels naar nieuw record door coronalockdown’

Nederlanders hebben in het eerste kwartaal van dit jaar tijdens de coronalockdown flink meer online geshopt dan een jaar eerder. Volgens onderzoek in opdracht van onder andere brancheorganisatie Thuiswinkel.org waren de verkopen van webwinkels goed voor meer dan 22 procent van de totale bestedingen in de detailhandel. „Dat is het hoogste percentage ooit gemeten, want normaal schommelt dat rond de 10 procent”, zegt Thuiswinkel.org-directeur Marlene ten Ham.