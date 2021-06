VS halen Iraanse nieuwssites uit de lucht

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft voor enkele uren ruim 33 websites van onder meer de Iraanse staatsmedia geblokkeerd en de controle overgenomen. De websites werden offline gehaald omdat ze desinformatie zouden verspreiden of in verband werden gebracht met gewelddadige informatie, waarmee ze in strijd waren met Amerikaanse sancties, aldus het ministerie. Veel van de websites stonden na enkele uren weer online met een nieuw domeinadres.