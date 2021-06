Campagne branchevereniging om mensen weer in ov te krijgen

Te weinig mensen weten nog dat alle reizigers weer welkom zijn in het openbaar vervoer. Om dit kenbaar te maken start de branchevereniging openbaar vervoer Nederland woensdag een campagne met de naam ‘Het OV is OK’. „Veel mensen en bedrijven weten nog niet dat ze weer van harte welkom zijn in het ov. Dus ook voor niet-noodzakelijke reizen. Reden voor alle ov-bedrijven in Nederland om samen een landelijke campagne in te zetten”, zegt Pedro Peters, voorzitter OV-NL.