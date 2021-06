Kamer praat over nieuwe formatiefase en voorstel Hamer

De Tweede Kamer praat woensdag over het verslag van Mariëtte Hamer, waarin de informateur voorstelt dat VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag samen gaan schrijven aan een concept-regeerakkoord. Hamer heeft ook met partijen voorstellen gedaan voor thema’s die voor het herstel uit de coronacrisis belangrijk zijn, maar het is niet gelukt om tot een selectie van partijen te komen die over een nieuwe regeringscoalitie gaan praten.