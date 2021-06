Optiekconcern GrandVision was dinsdag ook aan het slot van de handel een van de grootste verliezers op de Amsterdamse beurs. Het risico dat de miljardenovername van het moederbedrijf van Pearle door brillen- en lenzenfabrikant EssilorLuxottica niet doorgaat, is groter geworden na een juridische overwinning van die laatste partij. De AEX leefde in de namiddag op en eindigde met een duidelijke plus.