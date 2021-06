De laatste doses AstraZeneca gaan deze week op weg naar de huisdokters die er nog 60- tot en met 64-jarigen de tweede prik mee moeten geven. Het gaat om artsen in Zeeland, Zuid-Holland en Gelderland. Hun collega’s in de rest van het land zijn al voorzien. „De tweede prik kan korter volgen op de eerste dan aanvankelijk werd gedacht, en met het oog op de Delta-variant is dat ook verstandig”, zegt het ministerie van Volksgezondheid