Hoofdverdachte afpersing fruithandel Hedel blijft in de cel

Hoofdverdachte in de strafzaak rond de afpersing van fruithandel De Groot Fresh Group in Hedel, Ali G., blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem dinsdag bepaald. De fruitimporteur is sinds mei 2019 doelwit van een dreig- en aanslagencampagne, nadat er een partij van 400 kilo cocaïne tussen een lading bananen was gevonden. Van De Groot werd daarop 1,2 miljoen euro schadevergoeding geëist, anders zouden (oud-)medewerkers doelwit van wraakacties worden, wat vervolgens ook gebeurde.