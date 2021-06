Deel gevaccineerden moet tot 1 juli wachten op prikbewijs in app

Mensen die bij een huisarts of zorginstelling zijn gevaccineerd tegen corona, maar van wie de vaccinatie nog niet in het centrale register van het RIVM staat, kunnen vanaf maandag 1 juli hun vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app laden. Het webportaal waarmee zorgverleners alsnog kunnen regelen dat het vaccinatiebewijs van de geprikte beschikbaar komt in de app, is pas vanaf die dag beschikbaar. „We krijgen het eerder dan dat technisch niet rond”, laat een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid en Milieu weten.