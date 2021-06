De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag bij opening amper van hun plek gekomen, na de mooie plussen een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat vooral uit naar de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal afleggen voor het Congres. Daarbij zal scherp worden gelet op eventuele aanwijzingen over een snellere verhoging van de rente in de Verenigde Staten.