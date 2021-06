Tegen complotdenker Wouter Raatgever is dinsdag een celstraf van negen maanden geëist voor het verspreiden van opruiende en bedreigende filmpjes. Deze zijn onder meer gericht tegen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de advocaat van de gemeente en RIVM-directeur Jaap van Dissel. De politierechter in Den Haag doet later dinsdag uitspraak.