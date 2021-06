Er was een tijd dat Gisela van Duivendijk kerkelijk nergens zo paste, ook al ging ze drie keer per zondag naar de kerk en als het even kon door de week ook. Tegenwoordig komt ze de ware kerk overal tegen: in de Biblebelt op de Veluwe, op een terp in Friesland, in een bos in het zuiden van het land. Het Woord dat haar raakte, in een nacht die wit was als sneeuw, bleek veelkleuriger dan ze ooit had gedacht.