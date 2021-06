De Europese Grens- en Kustwacht Frontex ontdekt weer meer mensen die via de Middellandse Zee illegaal de Europese Unie bereiken. In de eerste vijf maanden van het jaar ging het om 47.100 migranten en vluchtelingen, 47 procent meer dan in het hele vorige jaar. Vorige maand ging het om 10.500 mensen, meer dan twee keer zoveel als in mei vorig jaar, meldt Frontex.