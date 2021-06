Het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP) neemt een klacht van vakbond FNV over belastingontwijking door het Amerikaanse olie- en gasbedrijf Chevron in behandeling. Die onderneming zou via Nederlandse brievenbusfirma’s miljarden euro’s rondpompen om zo het betalen van belastingen te voorkomen en daarover geen openheid van zaken willen geven.