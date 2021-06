GrandVision onderuit op Damrak door mogelijk klappen brillenfusie

Het aandeel GrandVision ging dinsdag in de uitverkoop op het Damrak. De overname van het moederbedrijf van optiekketens Pearle en Eye Wish door het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica dreigt niet door te gaan. Ook investeerder HAL, grootaandeelhouder van GrandVision, moest het om die reden ontgelden. De Europese beurzen lieten weinig beweging zien. Beleggers keken vooral uit naar de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal afleggen voor het Congres.