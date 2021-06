Brussel begint onderzoek naar werkwijze Google bij onlineadvertenties

De Europese Commissie begint een formeel onderzoek naar mogelijk concurrentieverstorend gedrag door Google. Het gaat dan met name om de onlinereclametechnologie die het Amerikaanse bedrijf gebruikt. Brussel wil weten of Google de Europese mededingingsregels heeft geschonden door eigen diensten voorrang te geven op die van concurrenten. Ook kijkt Brussel naar de wijze waarop Google met data omspringt. De aankondiging volgt nog geen twee jaar na afronding van het vorige onderzoek, dat bijna tien jaar in beslag nam.