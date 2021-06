Ook het gerechtshof in Den Haag heeft alle bezwaren van actiegroep Viruswaarheid tegen het vaccinatiebeleid afgewezen. In navolging van de rechtbank ziet het hof geen enkele reden om de Staat te corrigeren. Viruswaarheid had onder meer aangevoerd dat de overheid burgers zou misleiden en gebrekkig zou informeren over coronavaccins.