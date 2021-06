Woningcorporatie De Alliantie, twee vastgoedontwikkelaars en bouwbedrijf Heijmans willen een nieuwe stad van ruim 50.000 woningen bouwen in Flevoland. Volgens het consortium kan de stad snel worden gebouwd, omdat de meeste grond al in bezit is van het Rijk en particulieren. Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken krijgt dinsdag de uitgewerkte plannen.