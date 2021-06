Meervoudig moordverdachte Iliass K. (33) heeft de afgelopen weken bij de politie meerdere verklaringen afgelegd over de vermeende moordbende waarvan hij deel zou hebben uitgemaakt en de rol die anderen daarin hadden. Ook heeft hij duiding gegeven aan ontsleutelde berichten op beveiligde telefoons. Dat bleek dinsdagmorgen in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.