Peruaanse presidentskandidate Fuijimori blijft op vrije voeten

De Peruaanse presidentskandidate Keiko Fujimori hoeft niet opnieuw de gevangenis in. Een rechter wees maandag het verzoek van de officier van justitie af om haar vrijstelling op te schorten, meldt radiostation RPP. Justitie had daarom gevraagd omdat ze zich niet aan de voorwaarden van haar vrijlating zou hebben gehouden. De rechter waarschuwde Fujimori echter zich in de toekomst strikt aan de eisen te houden. De officier van justitie kondigde aan in beroep te gaan.