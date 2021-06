De Nederlandse markt voor ‘slimme’ thuistoepassingen als verlichting, speakers en beveiliging is afgelopen jaar flink gegroeid. Vergeleken met 2019 was er een groei van 400 miljoen euro. Dat is een stijging van 18 procent, meldt marktonderzoeker Multiscope in zijn Smart Home Monitor, gebaseerd op onderzoek onder ruim 5200 Nederlanders.