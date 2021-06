Ondanks ultimatum van Hamer komen zes partijen niet tot elkaar

Na een weekend vol telefoontjes en een een dag waarop informateur Mariëtte Hamer met zes partijleiders individueel sprak, is het zestal niet nader tot elkaar gekomen. Het is nog steeds niet duidelijk welke partijen straks gaan praten over het formeren van een nieuw kabinet. Veel partijen willen zich nog niet uitlaten over een variant waarbij bijvoorbeeld VVD-leider Mark Rutte, al dan niet samen met D66-leider Sigrid Kaag, alvast aan een regeerakkoord begint. Het is aan Hamer zelf om nu de volgende stap te bepalen, aldus de partijleiders.