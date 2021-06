Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil verder onderzoek laten doen naar de sociale veiligheid in het Tweede Kamergebouw. De discussie daarover is onlangs opgelaaid, mede door berichtgeving over vermeend seksueel wangedrag van PVV’er Dion Graus tegen medewerkers van zijn fractie in de Tweede Kamer.