De Afsluitdijk (A7) is in beide richtingen dicht voor het autoverkeer vanwege een technische storing. De brug over de Stevinsluizen bij Den Oever wil niet meer naar beneden, melden de ANWB en Rijkswaterstaat. Een monteur is onderweg om het euvel te verhelpen. Het verkeer wordt geadviseerd om te rijden via Flevoland (A6).