De burgemeesters in het Veiligheidsberaad gaan maandag in de ‘waakstand’. Onderling blijven zij elkaar actief op de hoogte houden. Mochten er in de zomer redenen zijn om maatregelen te nemen, dan willen zij snel ingrijpen. „Wij willen niet hetzelfde als vorig jaar toen wij na de zomer in allerijl weer moesten opschalen”, zegt voorzitter Hubert Bruls.