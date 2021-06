Autoproducent Hyundai neemt robotbedrijf Boston Dynamics over. Dat bevestigt de Zuid-Koreaanse onderneming. Sinds eind vorig jaar gingen er al geruchten dat Hyundai het bedrijf, dat eerder eigendom was van Google-moeder Alphabet, wilde overnemen. Hyundai denkt dat Boston Dynamics’ robottechnologie ingezet kan worden voor de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen en vervoer met kleine vliegtuigjes in stedelijke gebieden.