Zeven deelnemers aan het vooraf verboden boerenprotest in Wijster in juli vorig jaar hoeven de boetes die ze hebben gekregen niet te betalen. De rechter in Assen legde hen maandag een voorwaardelijke geldstraf op van 390 euro. Een achtste gedaagde werd vrijgesproken omdat niet vaststaat dat die persoon ook daadwerkelijk bij de demonstratie bij het afvalbedrijf Attero aanwezig is geweest.