PvdA-leider Lilian Ploumen ziet na een weekend vol telefoontjes „geen beweging” bij VVD en CDA. De zes hoofdrolspelers in de formatie hadden van de informateur de opdracht gekregen om te kijken of een doorbraak bereikt kon worden, maar daar is volgens Ploumen niets van terechtgekomen. Ze verwijt de partijen dat ze geen enkele meerheidscombinatie een kans willen geven, en noemt dat een „politiek zwaktebod”.