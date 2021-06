Belgische militairen hebben het laatste wapen, een machinegeweer, gevonden van Jürgen Conings. De militair met extreem-rechtse sympathieën werd zondag in het Dilserbos niet ver van de Nederlandse grens dood aangetroffen. De wekenlange zoekactie naar Conings is daarmee afgerond en alle veiligheidsmaatregelen die in Belgisch-Limburg van kracht waren, zijn volgens de gouverneur opgeheven.