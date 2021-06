Bedrijven Noord-Nederland willen snellere verbindingen met regio

Bedrijven in Noord-Nederland willen dat de overheid investeert in snellere verbindingen met de regio. Dat staat in een nieuw visiedocument van VNO-NCW MKB Noord. De ondernemersorganisatie spoort bijvoorbeeld aan tot het realiseren van een plan als de Lelylijn, een spoorlijn tussen Lelystad en Groningen. En bouw de N33 om tot de A33 naar de Eemshaven en laat Groningen Airport Eelde een aanvulling worden op de infrastructuur, aldus de lobbyclub.