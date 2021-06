In een onderzoek naar een Nederlandse houtimporteur heeft de politie maandag 820 kubieke meter van de illegale tropische hardhoutsoort azobé in beslag genomen. De politie vertaalt die hoeveelheid naar ruim veertig vrachtwagens vol hout. Azobé komt uit Afrika en is zeer duurzaam. Het kappen ervan draagt bij aan ontbossing in onder meer Afrika.